Несмотря на погоду, украинцы продолжают возить мотоциклы

Осенью наступило ожидаемое сезонное снижение темпов торгов мотоциклов, зафиксировали Эксперты Института исследований авторынка. Итак, в ноябре украинцы приобрели 4,1 тысячи всех мотоциклов. Это на 12,6% меньше, чем было месяцем ранее, в октябре этого года, однако на существенные 30,3% больше, чем было год назад, в ноябре-2023.

Также интересно как старые мотоциклы "Днепр" становятся полезными ВСУ

Среди общего количества 62,7% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 2574 шт.

На внутреннем рынке было заключено 1228 сделок купли-продажи мототехники, что составило 29,9% от общего количества.

Лишь 7,4% мотоциклов были импортированы бывшими в употреблении из-за рубежа (303 шт.).





Динамика рынка мотоциклов в Украине, ноябрь-2023 - ноябрь-2024 г. График ИДА

По отдельным подсегментам динамика торгов мотоциклами выглядит следующим образом:

Внутренние перепродажи: -32,0% M-M, +14,8% Y-Y

Импорт подержанных: -28,5% M-M, -14,4% Y-Y

Импорт новых: +4,3% M-M, +49,0% Y-Y

Где в сравнении прошлый месяц к месяцу, что шел перед ним, М-М; и прошлый месяц к аналогичному месяцу прошлого года, Y-Y. На этом рынке очень четко выражена сезонность, и первоочередное значение имеет сравнение именно год к году.

Также интересно австрийский производитель мототехники КТМ оказался на грани банкротства

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda (125 договоров купли-продажи) и Yamaha (113 ДКП), а также Lifan (84 ДКП).

Импорт мотоциклов с пробегом продолжает держаться на японских марках Honda, Yamaha и Suzuki. Продукция этих трех производителей охватывает значительную часть сегмента, точнее - 67,9% рынка двухколесных моторных машин.

Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в ноябре в очередной раз лидерами стали марки Spark (434 первых регистрации), Musstang (362 регистраций), и Forte (314 регистраций). В целом доля китайской продукции составила 84% на рынке новых мотоциклов.