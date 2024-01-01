Как старые мотоциклы "Днепр" становятся полезным транспортом для воинов ВСУ

На этот раз подарок ВСУ сделали байкеры Одесского отделения ОБФ. Они отправили два мотоцикла в 124-ю бригаду, что защищает украинскую землю на херсонском направлении.

О восстановлении и доставке в подразделение мототехники отчитался куратор этого проекта Андрей "Шаман", говорится на странице общественной организации в Facebook. На двухосном прицепе армейцам доставлены два мотоцикла МТ-10 с люлькой в полностью восстановленном состоянии.

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Одна машина имеет классическое исполнение, за исключением пристроенной с помощью болтов и гаек к передней части коляски своеобразной корзины под коробку с пулеметными лентами.

Второй мотоцикл этой же модели сделали грузопассажирским. Вместо классической коляски с сиденьем и защитным тентом-фартуком на раму бокового прицепа наварили дополнительный удлиненный каркас. Сверху его зашили металлическим листом, образовав открытую грузовую платформу.

Ребята 124-й бригады уже, видимо, оседлали капитально восстановленные мотоциклы "Днепр" в оригинальном цвете КМЗ. Фото: Объединенный байкерский фронт

Такое исполнение подходит как для загрузки и доставки ящиков боеприпасов, воды, продовольствия, амуниции и всякого имущества на передовую, так и для эвакуации раненых. При необходимости на этой платформе можно перевозить миномет или даже установить пулеметную турель для работы по вражеским беспилотникам.

При этом о месте для третьего пассажира также позаботились. Здесь применили довольно интересное инженерное решение, которого до сих пор в поставках мотоциклов нигде в транспортных траншах не встречалось. Байкеры использовали пассажирское сиденье с мотоцикла К-750. В оригинальной версии такое сиденье крепится на заднем щитке 750-го, а в МТ-10 его закрепили на щитке коляски.

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Для удобств третьего пассажира к стандартной трубчатой подножке рамы прицепа приварили еще классическую цилиндрическую подножку под правую ногу. Для левой ноги подставкой служит пол грузовой платформы. Получилось дешево и практично.

За четыре дня до этого отделение "Восток" передало армейцам трехколесный мотоцикл с боковым прицепом. Об этом на странице "Объединенный байкерский фронт" поведал Виталий Акуленко из Лозовой. Это уже восемнадцатый по счету мотоцикл для ВСУ от восточного сообщества.

С миру по нитке – мотоцикл готов. Отделение ОБФ "Восток" в прифронтовой Лозовой даже под вражескими обстрелами ремонтирует и передает в войска мотоциклы. Фото: Объединенный байкерский фронт

Там сделали грузовой вариант мотоцикла с открытой платформой. Правда, на открытый кузов наварили перила из профиля без перекрытия передней и задней части кузова.

Через такие открытые отверстия будет значительно легко разместить носилки или просто втянуть раненого, не загружая его через верх бокового колеса. При необходимости там можно разместить удлиненные ящики с боеприпасами, в том числе с минами, снарядами.

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Неприбыльная организация "Объединенный байкерский фронт" главной целью поставила помощь ВСУ мототехникой всех типов – в основном двухколесных, трехколесных с боковыми, задними прицепами грузовые мотоциклы и мотороллеры. Их выкупают или принимают в дар благотворители, привозят в ОБФ для ремонта, сервиса и дальнейшей передачи в ВСУ.

Для обеспечения таких поставок отзывчивые люди, предприятия и организации также донатят на закупку такой техники, которая после соответствующего ремонта, переоборудования и сервиса направляется в войска от имени дарителей.