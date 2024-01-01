Як старі мотоцикли "Дніпро" стають корисним транспортом для воїнів ЗСУ

Цього разу подарунок ЗСУ зробили байкери Одеського відділення ОБФ. Вони відправили два мотоцикли в 124-ту бригаду, що боронить українську землю на херсонському напрямку.

Про відновлення та доставлення у підрозділ мототехніки відзвітував куратор цього проєкту Андрій "Шаман", йдеться на сторінці громадської організації в Facebook. На двовісному причепі армійцям доставлено два мотоцикли МТ-10 з люлькою у повністю відновленому стані.

Читайте також Мотоцикли МТ-10 "Дніпро" вже служать на передовій

Одна машина має класичне виконання, за винятком прилаштованого за допомогою болтів та гайок до передньої частини люльки своєрідного кошика під коробку з кулеметними стрічками.

Другий мотоцикл цієї ж моделі зробили вантажопасажирським. Замість класичної люльки з сидінням та захисним тентом-фартухом на раму бокового причепа наварили додатковий видовжений каркас. Зверху його зашили металевим листом, утворивши відкриту вантажну платформу.

Хлопці 124-ї бригади вже, мабуть, осідлали капітально відновлені мотоцикли "Дніпро" в оригінальному кольорі КМЗ. Фото: Об‘єднаний байкерський фронт

Таке виконання підходить як для завантаження й доставлення ящиків боєприпасів, води, харчів, амуніції та усілякого майна на передову, так і для евакуації поранених. При потребі на цій платформі можна перевозити міномет чи навіть встановити кулеметну турель для роботи по ворожих безпілотниках.

При цьому про місце для третього пасажира також подбали. Тут застосували доволі цікаве інженерне рішення, якого досі в поставках мотоциклів ніде в транспортних траншах не зустрічалося. Байкери використали пасажирське сидіння з мотоцикла К-750. В оригінальній версії таке сидіння кріпиться на задньому щитку 750-го, а в МТ-10 його закріпили на щитку люльки.

Читайте також Які мотоцикли купували українці у жовтні: найпопулярніші бренди

Для зручностей третього пасажира до стандартної трубчатої підніжки рами причепа приварили ще класичну циліндричну підніжку під праву ногу. Для лівої ноги підставкою служить підлога вантажної платформи. Вийшло дешево і практично.

За чотири дні до цього відділення "Схід" передало армійцям триколісний мотоцикл з бічним причепом. Про це на сторінці "Об‘єднаний байкерський фронт" повідав Віталій Акуленко з Лозової. Це вже вісімнадцятий за відлік мотоцикл для ЗСУ від східної спільноти.

З миру по нитці – мотоцикл готовий. Відділення ОБФ "Схід" у прифронтовій Лозові навіть під ворожими обстрілами ремонтує й передає у війська мотоцикли. Фото: Об‘єднаний байкерський фронт

Там зробили вантажний варіант мотоцикла з відкритою платформою. Щоправда, на відкритий кузов наварили бильця з профілю без перекриття передньої та задньої частини кузова.

Через такі відкриті отвори буде значно легко розмістити ноші чи просто втягнути пораненого, не завантажуючи його через верх бічного колеса. При потребі там можна розмістити видовжені ящики з боєприпасами, в тому числі з мінами, снарядами.

Читайте також Військові мотоцикли: чому їх використовували у бойових діях

Неприбуткова організація "Об‘єднаний байкерський фронт" за головну мету поставила допомогу ЗСУ мототехнікою усіх типів – в основному двоколісних, триколісних з боковими, задніми причепами вантажні мотоцикли та моторолери. Їх викуповують чи приймають у дар благодійники, привозять в ОБФ для ремонту, сервісу й подальшої передачі в ЗСУ.

Задля забезпечення таких постачань чуйні люди, підприємства та організації також донатять на закупку такої техніки, яка після відповідного ремонту, переобладнання та сервісу направляється у війська від імені дарувальників.