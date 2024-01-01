Попри погоду, українці продовжують возити мотоцикли

Восени настало очікуване сезонне зниження темпів торгів мотоциклів, зафіксували Експерти Інституту досліджень авторинку. Отже, у листопаді українці придбали 4,1 тисячі усіх мотоциклів. Це на 12,6% менше, ніж було місяцем раніше, у жовтні цього року, проте на істотні 30,3% більше, ніж було рік тому, у листопаді-2023.

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Серед загальної кількості 62,7% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 2574 шт.

На внутрішньому ринку було укладено 1228 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 29,9% від загальної кількості.

Лише 7,4% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (303 шт.).





Динаміка ринку мотоциклів в Україні, листопад-2023 - листопад-2024 р. Графік ІДА

За окремими підсегментами динаміка торгів мотоциклами виглядає наступним чином:

Внутрішні перепродажі: −32,0% M-M, +14,8% Y-Y

Імпорт вживаних: −28,5% M-M, −14,4% Y-Y

Імпорт нових: +4,3% M-M, +49,0% Y-Y

Де у порівнянні минулий місяць до місяця, що йшов перед ним, М-М; та минулий місяць до аналогічного місяця минулого року, Y-Y. На цьому ринку дуже чітко виражена сезонність, й першочергове значення має порівняння саме рік до року.

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На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки Honda (125 договорів купівлі-продажу) та Yamaha (113 ДКП), а також Lifan (84 ДКП).

Імпорт мотоциклів з пробігом продовжує триматися на японських марках Honda, Yamaha та Suzuki. Продукція цих трьох виробників охоплює значну частину сегмента, точніше — 67,9% ринку двоколісних моторних машин.

Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників: у листопаді вкотре лідерами стали марки Spark (434 перших реєстрації), Musstang (362 ПР), та Forte (314 ПР). Загалом частка китайської продукції склала 84% на ринку нових мотоциклів.