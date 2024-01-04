Украинский рынок новых грузовых автомобилей в 2023 году показал рост на 56,5% и своим показателем в 4853 проданных машин стал лучшим за последние 10 лет.

Такого сбыта техники не было даже в предвоенный 2021 год. Как сообщают аналитики AUTO-Consulting, тогда было реализовано всего 4794 единицы транспорта. В целом на рынке грузовиков полным весом более 3,5 т произошло несколько системных изменений.

В основном объеме преобладали автомобили "европейской семерки". Первое место по итогам года у Scania с 710 грузовиками. Второе место занял MAN Truck & Bus Ukraine, который записал в свой зачет 651 проданный грузовик, а на третьей строчке Mercedes-Benz с результатом в 499 проданных машин.

В первую пятерку также вошли Volvo (473 ед.) и Iveco (433 ед.). Renault и DAF имеют чуть ниже показатели – 319 и 247 проданных машин соответственно.

Сводная таблица продаж грузовых автомобилей в декабре и за 12 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичными календарными периодами. Инфографика: AUTO-Consulting

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Правда, в редакции Авто24 заметили некоторое расхождение в цифрах по количеству проданных автомобилей MAN. На официальной странице MAN Truck & Bus Ukraine в Facebook указано: "Компания MAN Truck & Bus Ukraine реализовала более 1100 грузовиков в 2023 году и стала лидером рынка коммерческих автомобилей".

По данным дистрибьютора, именно MAN стал лидером украинского рынка. Фото: MAN Truck & Bus Ukraine

Есть расхождение также в показателях Scania: в сводной таблице указано 710 проданных грузовиков, а на итоговом видео шведского представительства Scania Ukraine в Facebook следует цифра в 740 проданных новеньких автомобилей.

Возможно, не все проданные в прошлом году были зарегистрированы (Auto-Consulting считает именно зарегистрированные машины).

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Определенных успехов достигли и производители с азиатского континента. У них сильные позиции в сегменте ввоза шасси и машинокомплектов для крупноузловой сборки ходовой под разнообразную спецтехнику – коммунальные и строительные машины.

Для наших водителей украинские самосвалы, мусоровозы, бензовозы на китайском шасси Dayun понравились комфортом, легкостью в управлении и тем, что копаться с ремонтом этих машин приходится не так часто, как это было с КАМАЗами. Фото: АЛЬФАТЕКС

Если раньше практически все автокраны, самосвалы, мусоровозы, бензовозы украинские заводы строили на российских шасси ГАЗ, КАМАЗ и белорусских МАЗах, то сейчас те бренды остались в прошлом. Их удачно заменили Ford, JAC, Dayun, Isuzu и другие.