Український ринок нових вантажних автомобілів у 2023 році показав зростання на 56,5% і своїм показником у 4853 продані машини став найкращим за останні 10 років.

Такого збуту техніки не було навіть у передвоєнний 2021 рік. Як повідомляють аналітики AUTO-Consulting, тоді було реалізовано всього 4794 одиниць транспорту. В цілому на ринку вантажівок повною вагою понад 3,5 т відбулося декілька системних змін.

В основному обсязі переважали автомобілі "європейської сімки". Перше місце за підсумками року у Scania з 710 вантажівками. Друге місце посів MAN Truck & Bus Ukraine, який записав у свій залік 651 продану вантажівку, а на третій сходинці Mercedes-Benz з результатом у 499 проданих машин.

До першої п’ятірки також увійшли Volvo (473 од.) Iveco (433 од.). Renault й DAF мають трохи нижчі показники – 319 та 247 проданих машин відповідно.

Зведена таблиця продажу вантажних автомобілів у грудні та за 12 місяців 2023 року у порівняння з аналогічними календарними періодами. Інфографіка: AUTO-Consulting

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Щоправда, в редакції Авто24 помітили деяку розбіжність у цифрах щодо кількості проданих автомобілів MAN. На офіційній сторінці MAN Truck & Bus Ukraine в Facebook зазначено: "Компанія MAN Truck & Bus Ukraine реалізувала понад 1100 вантажівок у 2023 році та стала лідером ринку комерційних автомобілів".

За даними дистриб’ютора, саме MAN став лідером українського ринку. Фото: MAN Truck & Bus Ukraine

Є розбіжність також у показниках Scania: у зведеній таблиці зазначено 710 проданих вантажівок, а на підсумковому відео шведського представництва Scania Ukraine в Facebook випливає цифра у 740 проданих новеньких автомобілів.

Можливо, не всі продані в минулому році були зареєстровані (Auto-Consulting рахує саме зареєстровані машини).

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Певних успіхів досягли й виробники з азійського континенту. У них сильні позиції в сегменті ввезення шасі та машинокомплектів для великовузлового збирання ходової під різноманітну спецтехніку – комунальні та будівельні машини.

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