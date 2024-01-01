Нидерландские танки будут базироваться в Германии

Если точнее, то этот батальон есть пока на бумаге, его формирование должно начаться. Ожидается, что первые солдаты полностью нидерландского подразделения появятся в Германии в 2027 году, а к 2030 году батальон должен достичь боевой готовности.

Дислокация в Германии обусловлена тем, что в самих Нидерландах не хватает полигонов для обучения и стрельбы бронетанковых войск. Об этом пишет специализированное польское издание Defence24.

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Очевидно, аналитическая служба в оборонном ведомстве Нидерландов очень прогрессивная и уже давно что-то-таки прогнозировала. Со времен погашения холодной войны эта страна вообще отказалась от бронетанковых войск. Уже с 2011 года такие подразделения были расформированы, хотя армия имела 445 танков Leopard 2.

Однако все изменилось со времен российской аннексии Крыма. На примере того агрессивного поведения аналитики сделали выводы, что от тех захватнических и агрессивных действий покоя в Европе не будет. Поэтому в ответ на аннексию Крыма был создан нидерландско-немецкий танковый 414-й батальон, который по договоренности с правительством ФРГ дислоцируется в Берген-Хоне, куда переедет и запланированное для формирования еще одно такое же подразделение, но уже полностью нидерландское.

Правда, структура нового подразделения планируется другой. Кроме танков Leopard 2A8 и другой бронетехники, в составе батальона будут беспилотные машины – опыт войны в Украине доказал их огромное значение. Ожидается, что сформированная танковая группа батальонного формата будет иметь от 46 до 52 танков (базовая структура – 14 машин для роты).

Эксперты отмечают, что формально нидерландские бронетанковые войска останутся тенью количественного потенциала эпохи холодной войны, но уже по нынешним стандартам они станут одними из самых современных в НАТО. Во-первых, танки Leopard 2A8 и БМП CV-9035 после модернизации будут оснащены системами активной защиты (EuroTrophy и IronFist соответственно).

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Во-вторых, дополнительно на уровне подразделений (роты) их боевой потенциал будут поддерживать беспилотные летательные аппараты. А это уже ноу-хау европейского образца, которое изучают оборонные ведомства других стран для собственного внедрения – в Европе уже чадит от российской агрессии.