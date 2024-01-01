Нідерландські танки базуватимуться у Німеччині

Якщо точніше, то цей батальйон є поки на папері, його формування має розпочатися. Очікується, що перші солдати цілком нідерландського підрозділу з'являться в Німеччині у 2027 році, а до 2030 року батальйон має досягти бойової готовності.

Дислокація в Німеччині зумовлена тим, що в самих Нідерландах не вистачає полігонів для навчання та стрільби бронетанкових військ. Про це пише спеціалізоване польське видання Defence24.

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Вочевидь, аналітична служба в оборонному відомстві Нідерландів дуже прогресивна і вже давно щось-таки прогнозувала. З часів погашення холодної війни ця країна взагалі відмовилася від бронетанкових військ. Вже з 2011 року ці підрозділи були розформовано, хоча армія мала 445 танків Leopard 2.

Однак все змінилося з часів російської анексії Криму. На прикладі тієї агресивної поведінки аналітики зробили висновки, що від тих загарбницьких та агресивних дій спокою у Європі не буде. Отож у відповідь на анексію Криму було створено нідерландсько-німецький танковий 414-й батальйон, який за домовленість з урядом ФРН дислокується в Берген-Хоне, куди переїде й запланований для формування ще один такий же підрозділ, але вже повністю нідерландський.

Щоправда, структура нового підрозділу планується іншою. Окрім танків Leopard 2A8 та іншої бронетехніки, у складі батальйону будуть безпілотні машини – досвід війни в Україні довів їх величезне значення. Очікується, що сформована танкова група батальйонного формату матиме від 46 до 52 танків (базова структура – 14 машин для роти).

Експерти зазначають, що формально нідерландські бронетанкові війська залишаться тінню кількісного потенціалу епохи холодної війни, але уже за нинішніми стандартами вони стануть одними з найсучасніших у НАТО. По-перше, танки Leopard 2A8 та БМП CV-9035 після модернізації будуть оснащені системами активного захисту (EuroTrophy та IronFist відповідно).

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По-друге, додатково на рівні підрозділів (роти) їх бойовий потенціал будуть підтримувати безпілотні літальні апарати. А це вже ноу-хау європейського зразка, яке вивчають оборонні відомства інших країн для власного запровадження – у Європі вже чадить від російської агресії.