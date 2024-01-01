Николаевцы переделали Nissan Navara в автомобиль переднего края

На днях в 3-ю отдельную штурмовую бригаду передали восстановленное багги, что еще не так давно доставили с фронта на капитальный ремонт.

О разбитой врагом машине, которую пришлось чуть ли не полностью оживлять, рассказали наши коллеги Александр Гордиенко и Татьяна Милякина с канала Суспільне Миколаїв.

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Перед этим Nissan Navara полгода отработала на передовой. Для фронтовых условий это довольно длительное время. Бывает такое, что машина уже через день-другой, неделю или месяц попадает под вражеский обстрел из пушек, минометов или стрелкового оружия, а то и атаку дрона.

"Все здесь было поломано, изуродовано по части механики. Слава богу ребята остались живы. И привезли нам ее в ремонт. Мы все сделали, полностью отреставрировали. Что-то добавили, что-то изменили", – рассказывает владелец мастерской Игорь Казьмин.

Фото: Александр Гордиенко, Игорь Казьмин

Автомобиль типа багги на шасси Nissan Navara выполнен в интересной конфигурации. От внешних признаков Navara здесь практически ничего не осталось, хотя по ходовым характеристикам, силовому потенциалу это все тот же "японец".

По определению типа транспортного средства, то это все-таки багги-пикап. Кроме двух рядов кресел из металла, здесь еще и длинный просторный кузов открытого типа для перевозки личного состава, всякого имущества, боеприпасов и, разумеется, эвакуации раненых.

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Внимание привлекают угловатые брутальные черты кузова и над сидениями наваренный каркаса безопасности из профиля прямоугольного сечения. Получился добротный автомобиль переднего края, который уже несет боевое дежурство на Харьковском театре боевых действий.

Суммарно эта маленькая автомастерская за время войны перелицевала в баги и переделала из автомобилей-доноров для Сил обороны семь десятков машин.