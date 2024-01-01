Миколаївці переробили Nissan Navara в автомобіль переднього краю

Днями до 3-ї окремої штурмової бригади передали відновлене багі, що ще не так давно доставили з фронту на капітальний ремонт.

Про розтрощену ворогом машину, яку довелося мало не повністю оживляти, розповіли наші колеги Олександр Гордієнко й Тетяна Мілякіна з каналу Суспільне Миколаїв.

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Перед цим Nissan Navara півроку відпрацювала на передовій. Для фронтових умов це доволі тривалий час. Буває таке, що машина вже через день-другий, тиждень чи місяць попадає під ворожий обстріл з гармат, мінометів чи стрілецької зброї атаку, а то й атаку дрона.

"Все тут було поламано, понівечено по частині механіки. Дякувати богові хлопці залишились живими. І привезли нам її в ремонт. Ми все зробили, повністю відреставрували. Щось додали, щось змінили", – розповідає власник майстерні Ігор Казьмін.

Фото: Олександр Гордієнко, Ігор Казьмін

Автомобіль типу багі на шасі Nissan Navara виконано в цікавій конфігурації. Від зовнішніх ознак Navara тут практично нічого не залишилося, хоча за ходовими характеристиками, силовим потенціалом це все той же "японець".

Щодо визначення типу транспортного засобу, то це все-таки багі-пікап. Окрім двох рядів крісел з металу, тут ще й довгий просторий кузов відкритого типу для перевезення особового складу, усілякого майна, боєприпасів та, зрозуміло, евакуації поранених.

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Увагу привертають кутовидні брутальні риси кузова та наварений каркас безпеки з профілю прямокутної форми перетину. Вийшов добротний автомобіль переднього краю, який вже несе бойове чергування на Харківському театрі бойових дій.

Загалом ця маленька автомайстерня за час війни перелицювала в багі та переробила з автомобілів-донорів для Сил оборони сім десятків машин.