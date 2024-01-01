Волонтер з Миколаївщини доправив у війська 36 машин і зупинятися не планує

Цього разу військовим 299-ї бригади перепав Ford Ranger. Машина стане ще одним мобільним комплексом вогневої групи ППО. Про добрі справи волонтера розповіло "Суспільне Миколаїв".

Разом з автомобілем до зенітників у кузові пікапа відправлено маскувальні сітки, сплетені активістами громади. Окрім цього, жителі сіл Лимани та Лупареве завантажили машину коробками з домашніми смаколиками – коржиками, пирогами, закрутками з овочів, м’яса, грибочків.

Читайте також Потужний пікап Ford Ranger Raptor 2022 представлений офіційно

"Це Ford Ranger 2008 року, пригнана з Англії. Ціна — 6200 євро. Ми повністю розрахувалися за неї, закрили збір і сьогодні ми її передаємо нашим козакам", — говорить Юрій Бешевець.

Автомобілі волонтер купує за зібрані гроші. Донати на автівки роблять жителі громади та земляки, котрі проживають у Великій Британії. Не стоять осторонь допомоги і корінні британці, які завжди відгукуються на збір коштів для придбання чергової автівки.

"Будемо використовувати для мобільної вогневої групи у нас. Поки ми ще не знаємо, що це буде. Є кулемети. Просто так їздити не буде. Щось поставимо", — каже військовий ЗСУ Олег.

Не новий, але добротний за станом Ford Ranger уже в руках зенітників. Фото: Олександр Гордієнко

Щоправда, наступний дарунок буде дещо далекий від автотранспортної тематики, хоча й належить до моторних транспортних засобів. На прохання військових волонтер хоче викупити для логістичних завдань армійців великий моторний човен.

Читайте також Ford Ranger нового покоління справив офіційний дебют

За запитом однієї з бригад, що діє на Херсонському напрямку, знайшли на ринку човен з потужним двигуном та лафетом для його перевезення дорогами загального користування. Вже оголошено збір коштів, щоб викупити й відправити човен для воїнів, котрі дислокуються на одному з островів.