Волонтер из Николаевщины передал в войска 36 машин и останавливаться не планирует

На этот раз военным 299-й бригады достался Ford Ranger. Машина станет еще одним мобильным комплексом огневой группы ПВО. О добрых делах волонтера рассказало "Суспільне Миколаїв".

Вместе с автомобилем к зенитчикам в кузове пикапа отправлены маскировочные сетки, сплетенные активистами общины. Кроме этого, жители сел Лиманы и Лупарево загрузили машину коробками с домашними вкусностями – коржиками, пирогами, закрутками из овощей, мяса, грибочков.

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"Это Ford Ranger 2008 года, пригнан из Англии. Цена - 6200 евро. Мы полностью рассчитались за нее, закрыли сбор и сегодня мы ее передаем нашим казакам", – говорит Юрий Бешевец.

Автомобили волонтер покупает за собранные деньги. Донаты на машины дают жители громады и земляки, которые проживают в Великобритании. Не стоят в стороне от помощи и коренные британцы, которые всегда откликаются на сбор средств для приобретения очередной машины.

"Будем использовать для мобильной огневой группы у нас. Пока мы еще не знаем, что это будет. Есть пулеметы. Просто так ездить не будет. Что-то поставим", – говорит военный ВСУ Олег.

Не новый, но добротный по состоянию Ford Ranger уже в руках зенитчиков. Фото: Александр Гордиенко

Правда, следующий подарок будет несколько далек от автотранспортной тематики, хотя и относится к моторным транспортным средствам. По просьбе военных волонтер хочет выкупить для логистических задач армейцев большую моторную лодку.

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По запросу одной из бригад, действующей на Херсонском направлении, нашли на рынке лодку с мощным двигателем и лафетом для ее перевозки по дорогам общего пользования. Уже объявлен сбор средств, чтобы выкупить и отправить лодку для воинов, которые дислоцируются на одном из островов.