Nio EC6 раскололся в аварии в Шанхае на две части: фото

Как отмечает CarNewsChina, Nio сообщила, что система безопасности сразу передала сигнал о ДТП, а представители компании оперативно прибыли на место и доставили пассажиров в больницу. Ни один из них не получил серьезных повреждений. Важно, что система помощи водителю в момент аварии была выключена.

После столкновения двери разблокировались автоматически, а скрытые дверные ручки выдвинулись, поэтому пассажиры смогли сами выйти из авто. Кроме того, аккумуляторная батарея не загорелась и не показала никаких признаков теплового разрыва.

Почему заднюю часть “разрезало”? По данным Nio, EC6 столкнулся с бетонным барьером - он имеет узкий верхний край шириной примерно 12 см. Такая геометрия создает очень высокое локальное давление в момент контакта, что вызвало режущий тип разрушения в зоне задней стойки и заднего пола.

Nio EC6 имеет смешанную стально-алюминиевую структуру с высокопрочным каркасом безопасности. Именно она, по словам производителя, позволила сохранить невредимой капсулу салона, избежать повреждения аккумулятора и обеспечить возможность пассажирам эвакуироваться.

Nio EC6 выпускается с 2020 года, а в версии 2025 года полноприводный купе-кроссовер предлагается с двумя электромоторами, которые вместе выдают 360 кВт мощности. Автомобиль оснащается батареей емкостью 100 кВт-ч и способен преодолеть до 630 километров по циклу CLTC.

Хотя авария является единичным случаем и не гарантирует поведение модели в других условиях, инцидент продемонстрировал, что пассивные системы безопасности EC6 и защита батареи выдерживают даже чрезвычайно сложные сценарии локализованных ударов.