Nio EC6 розколовся в аварії в Шанхаї на дві частини: фото

Як зазначає CarNewsChina, Nio повідомила, що система безпеки одразу передала сигнал про ДТП, а представники компанії оперативно прибули на місце та доставили пасажирів до лікарні. Жоден із них не зазнав серйозних ушкоджень. Важливо, що система допомоги водієві в момент аварії була вимкнена.

Після зіткнення двері розблокувалися автоматично, а приховані дверні ручки висунулися, тому пасажири змогли самі вийти з авто. Крім того, акумуляторна батарея не загорілася та не показала жодних ознак теплового розриву.

Чому задню частину “розрізало”? За даними Nio, EC6 зіткнувся з бетонним бар'єром — він має вузький верхній край шириною приблизно 12 см. Така геометрія створює дуже високий локальний тиск у момент контакту, що спричинило різальний тип руйнування в зоні задньої стійки та задньої підлоги.

Nio EC6 має змішану сталево-алюмінієву структуру з високоміцним каркасом безпеки. Саме вона, за словами виробника, дозволила зберегти неушкодженою капсулу салону, уникнути пошкодження акумулятора й забезпечити можливість пасажирам евакуюватись.

Nio EC6 випускається з 2020 року, а у версії 2025 року повнопривідний купе-кросовер пропонується з двома електромоторами, які разом видають 360 кВт потужності. Автомобіль оснащується батареєю ємністю 100 кВт-год і здатен подолати до 630 кілометрів за циклом CLTC.

Хоча аварія є поодиноким випадком і не гарантує поведінку моделі за інших умов, інцидент продемонстрував, що пасивні системи безпеки EC6 та захист батареї витримують навіть надзвичайно складні сценарії локалізованих ударів.