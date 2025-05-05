Новий Nio ET5 отримав операційну систему, потужнішу за деякі комп’ютери

Як пише CarNewChina, передня частина седана отримала перероблені денні ходові вогні нової, матричні фари з чіткішим трапецієподібним контуром та інакший бампер з більшими повітрозабірниками, що сприяє незначному покращенню аеродинаміки.

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Водночас оновлення задньої частини значно скромніше й включає лише появу невеликого спойлера. Основну увагу інженери приділили покращенню апаратного забезпечення. Хоча датчик LiDAR та камери зберегли своє розташування, тепер вони працюють з власним чіпом Nio NX9031, який базується на 5-нм архітектурі.

Цей процесор створений для підвищення швидкості обробки даних та збільшення точності системи автономного водіння. Зображень салону новинки немає, але раніше автовиробник підтвердив, що седан оснастять горизонтальним дисплеєм від флагманського ET9.

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Nio ET5 2025 року не зазнав жодних змін трансмісії й пропонується у двомоторному виконанні з загальною потужністю в 360 кВт (489 к.с.) з двома батареями на вибір – 75 та 100 кВт-год. Вони забезпечують 560 та 710 кілометрів запасу ходу за циклом CLTC відповідно й підтримують швидку зарядку потужністю 180 кВт. Вихід новинки на ринок Китаю запланований на кінець травня.