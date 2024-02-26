Для съемок первой части франшизы, которая вышла на экраны 23 года назад, использовали три автомобиля, однако похоже, что самая главная версия недавно была уничтожена навсегда.

Крейг Либерман - технический консультант по автомобилям в ранних частях франшизы, поделился последними кадрами фиолетового Nissan 240SX, на котором ездила Мишель Родригес, исполнившая роль Летти в первом фильме.

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В общем, для съемок было использовано три автомобиля Nissan, два из которых были каскадерскими автомобилями. Под капотом они имели стандартные трансмиссии, но имели похожий внешний вид, чтобы выполнить роль в фильме. Эти авто до сих пор целы и хранятся в частном гараже авторов YouTube-канала Furious Garage.

Главный автомобиль, который получил больше всего экранного времени, имел значительно лучшую детализированность. По словам Либермана, производственная бригада арендовала его, а потому он не принадлежал авторам фильма.

Авто было оснащено мотором SR20DET мощностью 400 лошадиных сил. Съемочная группа специально установила обвес Zeal и покрасила автомобиль в фиолетовый цвет, хотя в фильме он выглядит пурпурным из-за фильтров, которые были установлены на камерах.

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После съемок фильма автомобиль вернули владельцу. Он перекрасил его в серебристый цвет и продал в 2009 году. Впоследствии автомобиль имел еще нескольких владельцев, пока с него не сняли двигатель и трансмиссию, а шасси продали на свалку. Именно так культовый автомобиль встретил свой конец.