Для зйомок першої частини франшизи, яка вийшла на екрани 23 роки тому, використовували три автомобілі, проте, схоже, що найголовніша версія Nissan нещодавно була знищена назавжди.

Крейг Ліберман - технічний консультант з автомобілів у ранніх частинах франшизи, поділився останніми кадрами фіолетового Nissan 240SX, на якому їздила Мішель Родрігес, що виконала роль Летті у першому фільмі.

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Загалом, для зйомок було використано три автомобілі Nissan, два з яких були каскадерськими автомобілями. Під капотом вони мали стандартні трансмісії, але мали схожий зовнішній вигляд, щоб виконати роль у фільмі. Ці авто досі цілі й зберігаються у приватному гаражі авторів YouTube-каналу Furious Garage.

Головний автомобіль, який отримав найбільше екранного часу, мав значно кращу деталізованість. За словами Лібермана, виробнича бригада орендувала його, а тому він не належав авторам фільму.

Авто було оснащене мотором SR20DET потужністю 400 кінських сил. Знімальна група спеціально встановила обвіс Zeal та пофарбувала автомобіль у фіолетовий колір, хоча у фільмі він виглядає пурпуровим через фільтри, які були встановлені на камерах.

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Після зйомок фільму автомобіль повернули власнику. Він перефарбував його в сріблястий колір та продав у 2009 році. Згодом автомобіль мав ще декількох власників, поки з нього не зняли двигун та трансмісію, а шасі продали на звалище. Саме так культовий автомобіль зустрів свій кінець.