Ця модель стала справжньою кінозіркою після серії фільмів «Форсаж».

Нагадаємо, у кіно його власником був покійний Пол Вокер. Що стосується українського екземпляра, то він, як і належить культовому японському спорткару, він має право кермо і, за словами продавця, повністю стоковий (тобто, оригінальний як з заводу).

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Також продавець додає, що таких Nissan Skyline GT-R R34 в Україні більше нема і не буде. Певно, мова йде про стан, бо є в Україні щонайменше кілька таких “Ніссанів”. До речі, один з них став жертвою ракетного обстрілу у Хмельницькому. Щодо технічної начинки, перед нами версія GT-T з 2,5-літровим двигуном потужністю 280 сил. Авто продається у Києві.

Колекційна машина має українську реєстрацію. Як зазначено в об’яві, можливий обмін на Mercedes W223 (представницький S-клас останнього покоління) чи продаж за USDT (цифрова валюта). Якщо ж «живими» грошима, ціна – 234 000 доларів! Чимало? Згодні, але нагадаємо, що Форсажний “Джі Ті Ар”, яким керував Вокер, цьогоріч продали за 1,357 млн доларів.

Довідка

10-те покоління Nissan Skyline R34 було представлено в травні 1998 в кузовах HR/ER/ENR34 з великим акцентом на спортивність і відповідність новим екологічним нормам. У базовій моделі GT двигун RB20E був замінений на RB20DE, в останній раз використовувався на R32, але модернізований (NEO). R34GT з двигуном RB20DE NEO і 5-ступінчастою коробкою передач, став найкращим з паливної економічності серед 6-циліндрових СкайЛайн всіх поколінь. 5-ступінчаста автоматична трансмісія була виключена з цього покоління, натомість пропонувалася 4-ступінчаста tiptronic на всіх автоматичних версіях. Всього, за даними Вікіпедії, випущено 64 623 автомобіля, проте до наших часів дожило значно менше авто.