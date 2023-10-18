Эта модель стала настоящей кинозвездой после серии фильмов "Форсаж".

Напомним, в кино его владельцем был покойный Пол Уокер. Что касается украинской машины, она, как и положено культовому японскому спорткару, оснащена правым рулем и, по словам продавца, полностью стоковый (то есть оригинальный как с завода).

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Также продавец добавляет, что такого Nissan Skyline GT-R R34 в Украине больше нет и не будет. Наверное, речь идет о состоянии, потому что в Украине зарегистрированы как минимум несколько таких “Ниссанов”. Кстати, один из них стал жертвой ракетных обстрелов в Хмельницком. Что касается технической начинки, то перед нами версия GT-T с 2,5-литровым двигателем мощностью 280 сил. Автомобиль продается в Киеве.

У коллекционной машины украинская регистрация. Как отмечается в объявлении, возможен обмен на Mercedes W223 (S-класс последнего поколения) или продажа за USDT (цифровая валюта). Если же «живыми» деньгами, цена – 234 000 долларов! Немало? Согласны, но напомним, что Форсажный “Джи Ти Ар”, которым управлял Уокер, в этом году продали за 1,357 млн долларов.

Справка

10-е поколение Nissan Skyline R34 было представлено в мае 1998 года в кузовах HR/ER/ENR34 с большим акцентом на спортивность и соответствие новым экологическим нормам. В базовой модели GT двигатель RB20E был заменен на RB20DE, последний раз использовался на R32, но модернизирован (NEO). R34GT с двигателем RB20DE NEO и 5-ступенчатой коробкой передач стал лучшим из топливной экономичности среди 6-цилиндровых СкайЛайн всех поколений. 5-ступенчатая автоматическая трансмиссия была исключена из этого поколения, зато предлагалась 4-ступенчатая tiptronic на всех автоматических версиях. Всего, по данным Википедии, выпущено 64 623 автомобиля, однако до наших времен дожило гораздо меньше авто.