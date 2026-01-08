Nissan готовит электрический хэтчбек Wave с духом JDM-классики

По информации Autocar, новый Nissan Wave получит стилистику, вдохновленную культовыми моделями конца 80-х и начала 90-х годов. Речь идет о линейке Nissan Pike, в которую входили Be-1, Figaro, Pao и S-Cargo. Эти автомобили строились на простой технической базе Micra, но отличались яркой индивидуальностью и почти дизайнерской свободой. Wave должен воспроизвести именно эту философию - простую конструкцию, дружелюбный образ и харизму, которой часто не хватает современным бюджетным электромобилям.

Ниже Micra и рядом с Twingo

В модельном ряду Nissan Wave расположится ниже электрической Micra, которая уже создается на основе нового Renault 5. Новый хэтчбек также будет тесно связан с французским партнером. Производство Wave планируют наладить в Европе, на той же линии, что и новое поколение Renault Twingo. Несмотря на разный дизайн, технически эти модели будут почти идентичными.

Renault Twingo

Простая техника и городская философия

Под ретро-оболочкой Wave будет скрываться знакомая электрическая начинка. Ожидается литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 27,5 кВт-ч, ориентированный на снижение себестоимости. Запас хода будет составлять около 260 км, чего достаточно для ежедневных городских поездок. Это будет автомобиль не для дальних путешествий и Nissan этого не скрывает. Основной аудиторией станут молодые водители и жители городов, для которых важны стиль, компактность и цена.

Цена как ключевой аргумент

По предварительным данным, стартовая цена Wave будет ниже 20 000 фунтов стерлингов. Именно доступность должна стать главным преимуществом новинки, особенно на фоне роста стоимости электромобилей в Европе. Для Nissan это также возвращение к сегменту малых авто, из которого бренд фактически вышел после снятия с производства модели Pixo в 2013 году.

Конкуренция в сегменте городских EV

Wave придется бороться не только с родственным Renault Twingo, но и с будущим Volkswagen ID.1, появление которого ожидается в 2027 году. Дополнительное давление создадут и китайские модели, в частности BYD Dolphin, которые активно завоевывают европейский рынок. Впрочем, сочетание ретро-дизайна, доступной цены и проверенной платформы может сделать Nissan Wave одним из самых интересных городских электромобилей ближайших лет.