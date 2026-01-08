Укр
Nissan готує електричний хетчбек Wave з духом JDM-класики

Поки Renault активно повертає на ринок культові моделі R5, R4 та Twingo, Nissan також вирішив звернутися до власної спадщини. Японський бренд готує компактний електромобіль Wave, який може відродити атмосферу легендарної серії Pike та повернути моду на ретро-дизайн у сегменті доступних міських авто.
Nissan Wave — електричний хетчбек із духом культових JDM Pike

Неофіційне зображення нового компактного електромобіля Nissan

За інформацією Autocar, новий Nissan Wave отримає стилістику, натхненну культовими моделями кінця 80-х і початку 90-х років. Йдеться про лінійку Nissan Pike, до якої входили Be-1, Figaro, Pao та S-Cargo. Ці автомобілі будувалися на простій технічній базі Micra, але вирізнялися яскравою індивідуальністю та майже дизайнерською свободою. Wave має відтворити саме цю філософію — просту конструкцію, доброзичливий образ і харизму, якої часто бракує сучасним бюджетним електромобілям.

Нижче Micra і поруч із Twingo

У модельному ряду Nissan Wave розташується нижче електричної Micra, яка вже створюється на основі нового Renault 5. Новий хетчбек також буде тісно пов’язаний із французьким партнером. Виробництво Wave планують налагодити в Європі, на тій самій лінії, що й нове покоління Renault Twingo. Попри різний дизайн, технічно ці моделі будуть майже ідентичними.

Renault Twingo

Проста техніка та міська філософія

Під ретро-оболонкою Wave ховатиметься знайома електрична начинка. Очікується літій-залізо-фосфатний акумулятор ємністю 27,5 кВт-год, орієнтований на зниження собівартості. Запас ходу складатиме близько 260 км, чого достатньо для щоденних міських поїздок. Це буде автомобіль не для далеких подорожей й Nissan цього не приховує. Основною аудиторією стануть молоді водії та мешканці міст, для яких важливі стиль, компактність і ціна.

Ціна як ключовий аргумент

За попередніми даними, стартова ціна Wave буде нижчою за 20 000 фунтів стерлінгів. Саме доступність має стати головною перевагою новинки, особливо на тлі зростання вартості електромобілів у Європі. Для Nissan це також повернення до сегмента малих авто, з якого бренд фактично вийшов після зняття з виробництва моделі Pixo у 2013 році.

Конкуренція в сегменті міських EV

Wave доведеться боротися не лише з родинним Renault Twingo, а й з майбутнім Volkswagen ID.1, поява якого очікується у 2027 році. Додатковий тиск створять і китайські моделі, зокрема BYD Dolphin, які активно завойовують європейський ринок. Втім, поєднання ретро-дизайну, доступної ціни та перевіреної платформи може зробити Nissan Wave одним із найцікавіших міських електромобілів найближчих років.

