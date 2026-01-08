Nissan готує електричний хетчбек Wave з духом JDM-класики

За інформацією Autocar, новий Nissan Wave отримає стилістику, натхненну культовими моделями кінця 80-х і початку 90-х років. Йдеться про лінійку Nissan Pike, до якої входили Be-1, Figaro, Pao та S-Cargo. Ці автомобілі будувалися на простій технічній базі Micra, але вирізнялися яскравою індивідуальністю та майже дизайнерською свободою. Wave має відтворити саме цю філософію — просту конструкцію, доброзичливий образ і харизму, якої часто бракує сучасним бюджетним електромобілям.

Нижче Micra і поруч із Twingo

У модельному ряду Nissan Wave розташується нижче електричної Micra, яка вже створюється на основі нового Renault 5. Новий хетчбек також буде тісно пов’язаний із французьким партнером. Виробництво Wave планують налагодити в Європі, на тій самій лінії, що й нове покоління Renault Twingo. Попри різний дизайн, технічно ці моделі будуть майже ідентичними.

Renault Twingo

Проста техніка та міська філософія

Під ретро-оболонкою Wave ховатиметься знайома електрична начинка. Очікується літій-залізо-фосфатний акумулятор ємністю 27,5 кВт-год, орієнтований на зниження собівартості. Запас ходу складатиме близько 260 км, чого достатньо для щоденних міських поїздок. Це буде автомобіль не для далеких подорожей й Nissan цього не приховує. Основною аудиторією стануть молоді водії та мешканці міст, для яких важливі стиль, компактність і ціна.

Ціна як ключовий аргумент

За попередніми даними, стартова ціна Wave буде нижчою за 20 000 фунтів стерлінгів. Саме доступність має стати головною перевагою новинки, особливо на тлі зростання вартості електромобілів у Європі. Для Nissan це також повернення до сегмента малих авто, з якого бренд фактично вийшов після зняття з виробництва моделі Pixo у 2013 році.

Конкуренція в сегменті міських EV

Wave доведеться боротися не лише з родинним Renault Twingo, а й з майбутнім Volkswagen ID.1, поява якого очікується у 2027 році. Додатковий тиск створять і китайські моделі, зокрема BYD Dolphin, які активно завойовують європейський ринок. Втім, поєднання ретро-дизайну, доступної ціни та перевіреної платформи може зробити Nissan Wave одним із найцікавіших міських електромобілів найближчих років.