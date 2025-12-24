Nissan підняв ціни на Pathfinder 2026, але підготував чимало несподіванок

Зовні Pathfinder зберіг знайомі пропорції, але отримав освіжений дизайн передньої частини, зазначає Carscoops. Автомобіль отримав більш масивну решітку радіатора, перероблений бампер і декоративні повітряні елементи, які роблять образ сучаснішим.

Нижня частина передка тепер виглядає цілісніше, а загальне сприйняття стало більш агресивним. Серед інших змін — нові сатинові емблеми, легке оновлення корми та розширена палітра кольорів, до якої додали відтінок Baltic Turquoise.

Салон із великим екраном і новою електронікою

Усередині Pathfinder 2026 року зміни значно помітніші. Центральне місце на оновленій передній панелі займає нова 12,3-дюймова мультимедійна система, яка замінила попередні дисплеї меншого розміру. Вона підтримує бездротове підключення Android Auto та Apple CarPlay. У комплектації SL з’явилася повністю цифрова 12,3-дюймова панель приладів, а версії SL та Platinum отримали модернізовану бездротову зарядку для смартфонів із підтримкою стандарту Qi2.

Нові камери та розширені можливості

Оновлення торкнулися й систем допомоги водієві. Версії SL, Platinum та Rock Creek тепер оснащуються додатковими режимами камер, які забезпечують широкий фронтальний огляд і віртуальний “прозорий капот”. Це значно полегшує маневрування як у місті, так і на складному покритті. Топова комплектація Platinum також вирізняється новими 20-дюймовими колесами, оновленим дизайном сидінь і декоративними вставками з імітацією дерева.

Rock Creek став ще більш оснащеним

Позашляхова версія Pathfinder Rock Creek отримала новий пакет Premium. Він робить автомобіль значно комфортнішим, додаючи панорамний люк, підігрів керма, бездротову зарядку смартфона та додаткову 12-вольтову розетку в багажнику. Вартість пакета залежить від конфігурації другого ряду сидінь і коливається від 1720 до 2270 доларів.

Перевірений V6 без технічних сюрпризів

Технічна частина залишилася без радикальних змін. Pathfinder і надалі оснащується 3,5-літровим атмосферним двигуном V6, який у стандартних версіях розвиває 284 к.с. і 351 Нм крутного моменту. У виконанні Rock Creek віддача зросла до 295 к.с. і 366 Нм. Усі модифікації комплектуються дев’ятиступінчастою автоматичною коробкою передач. Передній привід є базовим, а повний доступний за доплату у 2000 доларів, за винятком Rock Creek, де він входить у стандартне оснащення.

Ціни на оновлений Nissan Pathfinder 2026 в США:

Pathfinder S 2WD — $37,500;

Pathfinder SV 2WD — $39,900;

Pathfinder SL 2WD — $42,500;

Pathfinder Platinum 2WD — $49,400;

Pathfinder S 4WD — $39,500;

Pathfinder SV 4WD — $41,900;

Pathfinder SL 4WD — $44,500;

Pathfinder Platinum 4WD — $51,400;

Pathfinder Rock Creek 4WD — $45,000.

Оновлений Nissan Pathfinder подорожчав, але натомість отримав помітно сучасніший інтер’єр, нові технології та багатше оснащення, що робить його конкурентоспроможнішим у сегменті середньорозмірних сімейних SUV.