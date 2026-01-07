Японський дрифт-кар "наділили" душею маслкара й виставили на продаж

Головна візуальна інтрига полягає у модифікованій передній частині. Автомобіль отримав комплект Rocket Bunny V2 Boss, який не просто розширює кузов, а повністю змінює сприйняття моделі. Дизайн носа явно натхненний класичними маслкарами — зокрема Plymouth Cuda 1970 року, зазначає Carscoops.

Ззаду Nissan виглядає стриманіше, але широкі крила одразу видають серйозні амбіції. Кузов пофарбований у яскравий Electric Metallic Blue, що підкреслює скульптурні лінії та робить авто неможливим для ігнорування.

Коли JDM поступається американському V8

Під капотом не залишилося нічого від заводського чотирициліндрового двигуна. Його місце зайняв 6,0-літровий атмосферний LS2 V8 від GM, і на цьому сюрпризи не закінчуються. Двигун отримав модернізовані розподільні вали та титанові клапани, завдяки чому розвиває 520 к.с. та 691 Нм крутного моменту. Потужність передається на задні колеса через шестиступінчасту механічну коробку Tremec, яка буквально створена для агресивного водіння.

Ходова частина та деталі, що формують характер

Щоб впоратися з новим рівнем потужності, автомобіль оснастили пневмопідвіскою, яка дозволяє змінювати кліренс під стиль їзди. Вихлопна система з нержавіючої сталі доповнена титановими наконечниками з характерним синім відтінком. Завершують образ кастомні диски Kanza Cerberus II, які ідеально заповнюють розширені арки та підкреслюють бойовий вигляд купе.

Салон без зайвого пафосу

Усередині Nissan залишили напрочуд стриманим. Основна частина інтер’єру збережена у заводському вигляді, що лише підсилює контраст із зовнішністю та технікою. Серед змін — нове триспицеве кермо та оновлена ручка перемикання передач, які натякають на справжній потенціал автомобіля.

Визнання фанатів і аукціонний інтерес

Цей 240SX уже встиг увійти в історію, адже став переможцем Hot Wheels Legends Tour 2024 у Джорджії та отримав титул улюбленця фанатів у Північній Америці. Тепер автомобіль готується до продажу на аукціоні Mecum, де його унікальне поєднання JDM-естетики та американської потужності може принести чималу суму.