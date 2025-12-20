Toyota Land Cruiser 76 отримав вражаючий тюнінг: фото

За основу взяли Toyota Land Cruiser 76 Series Wagon GXL 2025 року з пробігом лише 128 км, пише Carscoops. Примітно, що це один з останніх екземплярів без системи AdBlue для турбодизельного двигуна — деталь, яку особливо цінують прихильники класичних дизелів. Сама модель веде свою історію ще з 1984 року і досі продається на окремих ринках, зокрема в Австралії та Японії, де її регулярно оновлюють відповідно до сучасних вимог.

Брутальний зовні, преміальний усередині

Екстер’єр автомобіля доопрацювали з використанням компонентів від Urnieta, відомої своїми рішеннями для Land Cruiser. Позашляховик отримав новий передній бампер, трубчасті підніжки, даховий багажник, бокові кріплення для спорядження, сходи ззаду та кожух запасного колеса. Заводські шноркель і розширені крила залишилися на місці, але чорні ковані диски з “зубастими” шинами ще більше підкреслюють його характер. Для захисту кузова використали самовідновлювальну плівку XPEL PPF.

Найбільше ж дивує інтер’єр. Аскетичний салон стандартної “сімдесятки” зник без сліду. Його замінив простір, який більше нагадує концепт-кар, ніж утилітарний позашляховик. Встановлені ковшеподібні сидіння Recaro Cross Sportster GK100, кермо з вуглецевими вставками від Toyota Tundra, а весь салон — від стелі до дверних карт — обшитий темно-синьою алькантарою. Контрастна помаранчева прострочка, акценти на панелі та навіть ремені безпеки створюють несподівано дизайнерський настрій.

У PVS пояснюють, що їхня мета — зробити інтер’єр “ближчим до концептуального автомобіля, ніж до сільськогосподарської техніки”, і з цим важко не погодитися. З техніки з’явився 9-дюймовий мультимедійний екран, а в багажнику — система висувних ящиків зі столиком на задніх дверях для пікніків далеко від асфальту.

Техніка без сюрпризів — і це навмисно

Під капотом залишився стандартний 2,8-літровий турбодизель потужністю 201 к.с. і 500 Нм крутного моменту, який працює з 6-ступеневим автоматом та постійним повним приводом із блокуванням центрального диференціала. Шасі з рамною конструкцією та підвіска не зазнали змін — PVS вирішила не втручатися у те, що й так вважається еталоном на бездоріжжі.

Ціна питання

Готовий автомобіль продається в Сіднеї за 200 000 австралійських доларів ($145 000) без урахування податків. Для порівняння, новий Land Cruiser 76 GXL в Австралії коштує від 84 935 AUD. Тобто конверсія майже втричі дорожча за базовий автомобіль. Цей Land Cruiser явно не для всіх. Але для ентузіастів, які хочуть поєднати легендарну надійність серії 70 з рівнем оздоблення преміум-класу, така пропозиція виглядає унікальною — і без прямих аналогів на ринку.