Toyota Land Cruiser 76 получил впечатляющий тюнинг: фото

За основу взяли Toyota Land Cruiser 76 Series Wagon GXL 2025 года с пробегом всего 128 км, пишет Carscoops. Примечательно, что это один из последних экземпляров без системы AdBlue для турбодизельного двигателя - деталь, которую особенно ценят сторонники классических дизелей. Сама модель ведет свою историю еще с 1984 года и до сих пор продается на отдельных рынках, в частности в Австралии и Японии, где ее регулярно обновляют в соответствии с современными требованиями.

Брутальный снаружи, премиальный внутри

Экстерьер автомобиля доработали с использованием компонентов от Urnieta, известной своими решениями для Land Cruiser. Внедорожник получил новый передний бампер, трубчатые подножки, крышный багажник, боковые крепления для снаряжения, лестницу сзади и кожух запасного колеса. Заводские шноркель и расширенные крылья остались на месте, но черные кованые диски с “зубастыми” шинами еще больше подчеркивают его характер. Для защиты кузова использовали самовосстанавливающуюся пленку XPEL PPF.

Больше всего же удивляет интерьер. Аскетичный салон стандартной “семидесятки” исчез без следа. Его заменило пространство, которое больше напоминает концепт-кар, чем утилитарный внедорожник. Установлены ковшеобразные сиденья Recaro Cross Sportster GK100, руль с углеродными вставками от Toyota Tundra, а весь салон - от потолка до дверных карт - обшит темно-синей алькантарой. Контрастная оранжевая прострочка, акценты на панели и даже ремни безопасности создают неожиданно дизайнерское настроение.

В PVS объясняют, что их цель - сделать интерьер “ближе к концептуальному автомобилю, чем к сельскохозяйственной технике”, и с этим трудно не согласиться. Из техники появился 9-дюймовый мультимедийный экран, а в багажнике - система выдвижных ящиков со столиком на задней двери для пикников вдали от асфальта.

Техника без сюрпризов - и это намеренно

Под капотом остался стандартный 2,8-литровый турбодизель мощностью 201 л.с. и 500 Нм крутящего момента, который работает с 6-ступенчатым автоматом и постоянным полным приводом с блокировкой центрального дифференциала. Шасси с рамной конструкцией и подвеска не претерпели изменений - PVS решила не вмешиваться в то, что и так считается эталоном на бездорожье.

Цена вопроса

Готовый автомобиль продается в Сиднее за 200 000 австралийских долларов ($145 000) без учета налогов. Для сравнения, новый Land Cruiser 76 GXL в Австралии стоит от 84 935 AUD. То есть конверсия почти втрое дороже базового автомобиля. Этот Land Cruiser явно не для всех. Но для энтузиастов, которые хотят совместить легендарную надежность серии 70 с уровнем отделки премиум-класса, такое предложение выглядит уникальным - и без прямых аналогов на рынке.