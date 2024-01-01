Nissan готовит новый концептуальный кроссовер Xterra

Журналисты Carscoops поделились эксклюзивной информацией о будущем коренастом внедорожнике Nissan. Сообщается, что японский автопроизводитель планирует возродить внедорожник Xterra. Однако, плохой новостью является то, что название модели все еще не утверждено.

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Еще одним разочарованием для энтузиастов может быть тот факт, что новый автомобиль планируется исключительно в полностью электрической версии. Ожидается, что Nissan представит предварительный просмотр будущего авто в виде двух концепций на SEMA 2025 года.

Эти концепты Xterra являются полноценной комбинацией внедорожного наследия Nissan. Ожидается, что они позаимствуют элементы Xterra второго поколения (2005–2015), Pathfinder третьего поколения (2005–2012) и нынешнего Frontier (с 2022 – до сих пор). На эскизах Carscoops, изображен внедорожник с передними фарами, решеткой радиатора и задними фонарями в стиле Frontier для более современного вида.

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Концепты будут иметь внедорожные шины, багажники на крыше и другие внедорожные акценты. Что касается интерьеров, в одном будет двухрядная компоновка, тогда как у другого – трехрядная. Известно, что под капотом шоу-каров будут размещены традиционные ДВС. Одна версия будет оснащена 3,8-литровым двигателем V6 от Nissan, а другая – V8.