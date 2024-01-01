Nissan готує новий концептуальний кросовер Xterra

Журналісти Carscoops поділилися ексклюзивною інформацією про майбутній кремезний позашляховик Nissan. Повідомляється, що японський автовиробник планує відродити позашляховик Xterra. Однак, поганою новиною є те, що назва моделі все ще не затверджена.

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Ще одним розчаруванням для ентузіастів може бути той факт, що новий автомобіль планується виключно у повністю електричній версії. Очікується, що Nissan презентує попередній перегляд майбутнього авто у вигляді двох концепцій на SEMA 2025 року.

Ці концепти Xterra є повноцінною комбінацією позашляхової спадщини Nissan. Очікується, що вони запозичать елементи Xterra другого покоління (2005–2015), Pathfinder третього покоління (2005–2012) і нинішнього Frontier (з 2022 – дотепер). На ескізах Carscoops, зображено позашляховик із передніми фарами, решіткою радіатора та задніми ліхтарями у стилі Frontier для більш сучасного вигляду.

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Концепти матимуть позашляхові шини, багажники на даху та інші позашляхові акценти. Що стосується інтер’єрів, в одному буде дворядна компоновка, тоді як в іншого – трирядна. Відомо, що під капотом шоу-карів буде розміщено традиційні ДВЗ. Одна версія буде оснащена 3,8-літровим двигуном V6 від Nissan, а інша – V8.