Nissan отзывает Kicks 2025 года из-за проблем программного обеспечения

Как сообщает Carsoops, эта проблема с программным обеспечением Nissan Kicks 2025 года выпуска заставила производителя объявить отзывную кампанию. Сообщается, что вследствие проблемы не зафиксировано несчастных случаев.

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Nissan говорит, что предупреждение “Shift-to-Park” может не активироваться, когда водитель выключает зажигание автомобиля, даже если включен режим D (Drive) или R (Revers). Хотя большинству водителей, вероятно, не нужно напоминать переключаться в режим парковки, подобные предупреждения являются полезной функцией, в частности для начинающих водителей.

В сообщении об отзыве отмечается, что дефект увеличивает потенциальный риск отката автомобиля и причинения травм у пешеходов. Как оказалось, проблема возникает из-за несоответствующего программного обеспечения модуля управления бортовой сетью (BCM). Компания предоставила дилерам указание обновить ПО. Владельцы будут уведомлены с 29 января.

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К счастью для них, речь идет лишь о 20 экземплярах 2025 модельного года, сошедших с конвейера с 24 июня 2024 года по 29 ноября 2024 года. Nissan Kicks дебютировал в марте прошлого года. Кроссовер оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым мотором на 141 л.с. и 190 Нм крутящего момента, работающим в паре с вариатором. Стоимость модели стартует с 21 830 долларов.