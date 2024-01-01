Объявлена стоимость субкомпактного кроссовера Nissan Kicks

Как сообщает Motor1, новый Kicks все еще остается доступным среди своих конкурентов. В список оснащения базовой версии входят адаптивный круиз-контроль, светодиодное наружное освещение, стандартный 7,0-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и система безопасности Nissan Safety Shield 360, которая включает автоматическое экстренное торможение, ассистент дальнего света и т.д.

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Кроме этого, во всех уровнях оснащения доступен опциональный полный привод. Комплектация среднего уровня добавляет 12,3-дюймовый сенсорный экран с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, панель для беспроводной зарядки телефона и 17-дюймовых колес. Ее стоимость начинается с 26 720 долларов.

Флагманская версия SR стоит от 29 070 и имеет 19-дюймовые легкосплавные диски, иные светодиодные фары, двухцветную строчку в салоне, 12,3-дюймовую цифровую панель приборов водителя и систему помощи водителю ProPilot.

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Покупатели могут дополнительно оснастить кроссовер пакетом Premium, который добавляет панорамный люк, подогрев передних сидений, аудиосистему Bose с 10 динамиками и подогрев рулевого колеса. Nissan говорит, что Kicks поступит к дилерам до конца лета.