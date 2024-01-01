Оголошено вартість субкомпактного кросовера Nissan Kicks

Як повідомляє Motor1, новий Kicks все ще залишається доступним серед своїх конкурентів. До списку оснащення базової версії входять адаптивний круїз-контроль, світлодіодне зовнішнє освітлення, стандартний 7,0-дюймовий сенсорний екран мультимедів і система безпеки Nissan Safety Shield 360, яка включає автоматичне екстрене гальмування, асистент дальнього світла тощо.

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Окрім цього, у всіх рівнях оснащення доступний опціональний повний привід. Комплектація середнього рівня додає 12,3-дюймовий сенсорний екран з бездротовим підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, панель для бездротової зарядки телефону та 17-дюймових коліс. ЇЇ вартість починається з 26 720 доларів.

Флагманська версія SR коштує від 29 070 й має 19-дюймові легкосплавні диски, інакші світлодіодні фари, двоколірну строчку в салоні, 12,3-дюймову цифрову панель приладів водія та систему допомоги водієві ProPilot.

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Покупці можуть додатково оснастити кросовер пакетом Premium, який додає панорамний люк, підігрів передніх сидінь, аудіосистему Bose з 10 динаміками та підігрів рульового колеса. Nissan каже, що Kicks надійде до дилерів до кінця літа.