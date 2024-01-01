Nissan відкликає Kicks 2025 року через проблеми програмного забезпечення

Як повідомляє Carsoops, ця проблема з програмним забезпечення Nissan Kicks 2025 року випуску змусила виробника оголосити відкличну кампанію. Повідомляється, що внаслідок проблеми не зафіксовано нещасних випадків.

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Nissan каже, що попередження “Shift-to-Park” може не активуватися, коли водій вимикає запалювання автомобіля, навіть якщо ввімкнуто режим D (Drive) чи R (Revers). Хоча більшості водіїв, ймовірно, не потрібно нагадувати перемикатися в режим паркування, подібні попередження є корисною функцією, зокрема для водіїв-початківців.

У повідомлені про відкликання зазначається, що дефект збільшує потенційний ризик відкоту автівки й спричинення травм у пішоходів. Як виявилось, проблема виникає через невідповідне програмне забезпечення модуля управління бортовою мережею (BCM). Компанія надала дилерам вказівку оновити ПЗ. Власники будуть повідомлені з 29 січня.

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На щастя для них, йдеться лише про 20 екземплярів 2025 модельного року, що зійшли з конвеєра з 24 червня 2024 року по 29 листопада 2024 року. Nissan Kicks дебютував торік в березні. Кросовер оснащений 2,0-літровим чотирициліндровим мотором на 141 к.с. й 190 Нм крутного моменту, що працює в парі з варіатором. Вартість моделі стартує з 21 830 доларів.