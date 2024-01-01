Nissan подтвердил появление Murano и Patrol в следующем году

Как передает Drive, на изображение есть две очень похожие модели - новые Armada и Patrol. Меньший кроссовер – будущий Murano, а название последней модели пока неизвестно.

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Сообщается, что новый Nissan Patrol сохранит рамную конструкцию, но потеряет двигатель V8. Его заменят новым V6 объемом 3,5 литра, который уже использует Infiniti QX80. Его мощность составляет 457 лошадиных сил и 698 Нм крутящего момента. Автомобиль будет предлагаться с девятиступенчатой АКПП и стандартной системой полного привода.

Тестовый прототип Nissan Patrol

Поговаривают, что новый Nissan Armada, который будет продаваться на рынках Северной Америки, может увидеть мир в конце 2024 года. Модель для рынка США будет отличаться только дизайном.

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В то же время Murano нового поколения также получит новый двигатель. Инсайдеры сообщают, что вместо двигателя 3,5-литрового V6 появится четырехцилиндровый турбоагрегат, который, по предположению экспертов также будет работать в паре с девятиступенчатым “автоматом”.