Nissan підтвердив появу Murano та Patrol наступного року

Як передає Drive, на зображення є дві дуже схожі моделі - нові Armada та Patrol. Менший кросовер – майбутній Murano, а назва останньої моделі поки що невідомо.

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Повідомляється, що новий Nissan Patrol збереже рамну конструкцію, але втратить двигун V8. Його замінять новим V6 об'ємом 3,5 літра, який вже використовує Infiniti QX80. Його потужність становить 457 кінських сил й 698 Нм крутного моменту. Автомобіль пропонуватиметься з дев’ятиступеневою АКПП та стандартною системою повного приводу.

Тестовий прототип Nissan Patrol

Подейкують, що новий Nissan Armada, який продаватиметься на ринках Північної Америки, може побачити світ наприкінці 2024 року. Модель для ринку США відрізнятиметься лише дизайном.

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Водночас Murano нового покоління також отримає новий двигун. Інсайдери повідомляють, що замість двигуна 3,5-літрового V6 з'явиться чотирициліндровий турбоагрегат, який, за припущенням експертів також працюватиме в парі з дев'ятиступеневим “автоматом”.