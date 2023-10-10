Японский производитель выдал на-гора концепт Hyper Adventure, разработанный специально для любителей экологически чистого отдыха.

Это уже вторая по счету перспективная задумка электромобиля Japan Mobility Show, подготовленная именно для путешествий на природу. Премьерный показ запланирован на выставке мобильности, которая пройдет в Японии 25 октября.

Концепт и его технология V2X созданы для обеспечения нужд поклонников как прогулок на выходные где-то в горы или предгорья, так и многомесячных путешествий в отдаленную местность. Главная цель Nissan Hyper Adventure — удовлетворить разнообразные потребности человека, выбравшегося на природу.

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Аккумулятор большой емкости служит источником энергии, позволяя пользователям заряжать свои гаджеты, освещать кемпинги или даже заряжать водные мотоциклы. Его способность V2X (vehicle-to-everything) также может снабжать электроэнергией дома (V2H), предоставляя избыточную электроэнергию в сеть (V2G).

Разработчики обещают хорошие ходовые возможности, комфорт, но детали ТТХ пока не раскрывают. Фото: Nissan

Во время путешествия по заснеженному горному перевалу или грязной тропе пышного леса передовая система управления всеми колесами Nissan e-4ORCE помогает путешественникам достичь места назначения плавно, безопасно и стильно.

Обращает на себя внимание экстерьер с динамическими панелями кузова. Они выражают активность благодаря выразительной диагональной линии сбоку автомобиля, которая как бы подчеркивает просторный салон внутри.

Перенаправляя воздух, протекающий через передний спойлер, автомобиль может добиться высоких аэродинамических характеристик. Аэродинамику дополнительно улучшает стекло, объединяющее крышу и боковые окна, а также поверхность задней части.

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Колеса, а также передний и задний бамперы оснащены скобами или снежными тяговыми механизмами, чтобы позволить автомобилю ездить по заснеженным участкам с легкостью.

Будет тепло, уютно и комфортно даже в трескучий мороз. Фото: Nissan

Уникальные особенности интерьера и пространства кабины созданы для того, чтобы сделать вождение легким и комфортным в любой ситуации. Приборная панель соединяется с нижней частью ветрового стекла, служа экраном с широким полем обзора – как кузов автомобиля прозрачный – и плавно сочетает пространство внутри и снаружи автомобиля.

В салоне также есть грузовое пространство для уличного снаряжения, такого как палатки, лыжи или даже байдарки. Заднее многоместное сиденье может вращаться на 180 градусов на оси и создавать удобную зону сиденья, направленную сзади автомобиля. Эта функция, включающая автоматические выдвижные и выдвижные ступени, пригодится во время кемпинга, подготовки к катанию на лыжах или любования живописным видом.