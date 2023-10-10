Японський виробник видав на-гора концепт Hyper Adventure, розроблений спеціально для любителів екологічно чистого відпочинку.

Це вже друга за відліком перспективна задумка електромобіля до Japan Mobility Show, підготовлена саме для подорожей на природу. Прем’єрний показ заплановано на виставці мобільності, що пройде у Японії 25 жовтня.

Концепт і його технологія V2X створені для забезпечення потреб шанувальників як прогулянок на вихідні десь у гори чи передгір’я, так і багатомісячних подорожей у віддалену місцевість. Головна мета Nissan Hyper Adventure — задовольнити різноманітні потреби людини, яка вибралася на природу.

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Акумулятор великої місткості служить джерелом енергії, дозволяючи користувачам заряджати свої гаджети, освітлювати кемпінги або навіть заряджати електричні водні мотоцикли. Його здатність V2X (vehicle-to-everything) також може забезпечувати електроенергією будинки (V2H), надаючи надлишкову електроенергію в мережу (V2G).

Розробники обіцяють гарні ходові можливості, комфорт, але деталі ТТХ поки не розкривають. Фото: Nissan

Під час подорожі засніженим гірським перевалом або багнистою стежкою пишного лісу передова система керування всіма колесами Nissan e-4ORCE допомагає мандрівникам досягти місця призначення плавно, безпечно та стильно.

Привертає увагу екстер’єр з динамічними панелями кузова. Вони виражають активність, завдяки виразній діагональній лінії збоку автомобіля, яка ніби підкреслює просторий салон всередині.

Перенаправляючи повітря, що протікає через передній спойлер, автомобіль може досягти високих аеродинамічних характеристик. Аеродинаміку додатково покращує скло, яке об’єднує дах і бічні вікна, а також поверхню задньої частини.

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Колеса, а також передній і задній бампери оснащені скобами, або сніговими тяговими механізмами, щоб дозволити автомобілю їздити засніженими ділянками з легкістю.

Буде тепло, затишно й комфортно навіть у тріскучі морози. Фото: Nissan

Унікальні особливості інтер’єру та простору кабіни створені для того, щоб зробити водіння легким та комфортним у будь-якій ситуації. Панель приладів з’єднується з нижньою частиною вітрового скла, слугуючи екраном із широким полем огляду – ніби кузов автомобіля прозорий – і плавно поєднує простір всередині та зовні автомобіля.

У салоні також є вантажний простір для вуличного спорядження, такого як намети, лижі чи навіть байдарки. Заднє багатомісне сидіння може обертатися на 180 градусів на осі та створювати зручну зону сидіння, спрямовану позаду автомобіля. Ця функція, яка включає автоматичні висувні та висувні сходинки, стане в нагоді під час кемпінгу, підготовки до катання на лижах або милування мальовничим видом.