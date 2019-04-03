В Японии в продаже появилось новое поколение хэтчбека Nissan Dayz из класса супер-мини, оснащенного системой ProPILOT.

Кей-кар Nissan Dayz дебютировал на японском рынке в трех модификациях, причем все они получили ряд технологий концепции Nissan Intelligent Mobility – впервые на модели подобного класса.

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Новый Nissan Dayz сочетает последние инновационные разработки компании, в том числе систему ProPILOT, которая облегчает управление и повышает уровень комфорта во время поездок. Ранее подобные системы использовались только на старших моделях: LEAF, Serena и X-Trail.

Фото: полуавтономное управления Nissan Dayz / Nissan

"Новый Nissan Dayz изменит стереотипное видение кей-каров. С этим автомобилем еще больше покупателей смогут познакомиться с передовыми технологиями Nissan Intelligent Mobility, в том числе с ProPILOT. Они обеспечивают улучшенные ходовые характеристики, удовольствие от вождения и новые возможности для повышения безопасности", – сказал старший вице-президент Nissan Асака Хошино.

В список передовых технологий, реализованных на новом Nissan Dayz, входят: интеллектуальная система экстренного торможения (IEB), система предупреждения о смене полосы движения (LDW), интеллектуальная система возврата автомобиля в центр занимаемой полосы (Intelligent Lane Intervention), система, которая не позволяет водителю перепутать педали на парковке или в гараже (Emergency Assist for Pedal Misapplication), интеллектуальная система кругового обзора (IAVM), система автоматического переключения света фар (HBA), инновационная система автоматического сообщения о ДТП – Helpnet.

Фото: салон Nissan Dayz / Nissan

В качестве силового агрегата Nissan Dayz использует новый 0,66-литровый турбомотор мощностью 51 л.с., подключенный к трансмиссии Xtronic CVT, которая передает обороты на переднюю ось или даже на обе, если покупатель выберет соответствующую дополнительную опцию. Также клиентам предложены версии S-Hybrid с микро-гибридной установкой.

Фото: новій Nissan Dayz / Nissan

Кей-кар Nissan предлагается в трех кузовных модификациях: стандартный Dayz, "спортивный" Dayz Highway STAR и "нежный" Dayz Bolero. На выбор доступно 17 цветов кузова и четыре варианта отделки интерьера. Стоимость новинки в Японии составляет примерно 11 500 долларов в эквиваленте к иене.

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