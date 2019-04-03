В Японії у продажу з'явилось нове покоління хетчбека Nissan Dayz з класу супер-міні, оснащеного системою ProPILOT.

Кей-кар Nissan Dayz дебютував на японському ринку у трьох модифікаціях, причому усі вони отримали ряд технологій концепції Nissan Intelligent Mobility – вперше на моделі подібного класу.

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Новий Nissan Dayz поєднує останні інноваційні розробки компанії, в тому числі систему ProPILOT, яка полегшує управління і підвищує рівень комфорту під час поїздок. Раніше подібні системи використовувались лише на старших моделях: LEAF, Serena та X-Trail.

Фото: напівавтономне управління Nissan Dayz / Nissan

“Новий Nissan Dayz змінить стереотипне бачення кей-карів. З цим автомобілем ще більше покупців зможуть познайомитись з передовими технологіями Nissan Intelligent Mobility, в тому числі з ProPILOT. Вони забезпечують поліпшені ходові характеристики, задоволення від водіння і нові можливості для підвищення безпеки”, – сказав старший віце-президент Nissan Асака Хошино.

У список передових технологій, реалізованих на новому Nissan Dayz, входять: інтелектуальна система екстреного гальмування (IEB), система попередження про зміну смуги руху (LDW), інтелектуальна система повернення автомобіля в центр займаної смуги (Intelligent Lane Intervention), система, яка не дозволяє водієві переплутати педалі на парковці або в гаражі (Emergency Assist for Pedal Misapplication), інтелектуальна система кругового огляду (IAVM), система автоматичного перемикання світла фар (HBA), інноваційна система автоматичного повідомлення про ДТП – Helpnet.

Фото: салон Nissan Dayz / Nissan

У якості силового агрегата Nissan Dayz використовує новий 0,66-літровий турбомотор потужністю 51 к.с., під’єднаний до трансмісії Xtronic CVT, котра передає оберти на передню вісь або навіть на обидві, якщо покупець обере відповідну додаткову опцію. Також клієнтам запропоновані версії S-Hybrid з мікро-гібридною установкою.

Фото: новий Nissan Dayz / Nissan

Кей-кар Nissan пропонується у трьох кузовних модифікаціях: стандартний Dayz, “спортивний” Dayz Highway STAR та “ніжний” Dayz Bolero. На вибір доступно 17 кольорів кузову та чотири варіанти оздоблення інтер’єру. Вартість новинки у Японії становить приблизно 11,5 тисяч доларів в еквіваленті до ієни.

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