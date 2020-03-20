Для чего предназначена новая "иконка" Nissan и стилизованная буква Z – пока неясно.

Компания Nissan зарегистрировала два новых товарных знака, которые могут использоваться в Великобритании, Перу, Уругвае, Чили и Аргентине.

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Сейчас Nissan использует три основных логотипа для своих автомобилей: Nissan, Infiniti и Datsun, отдельно зарегистрирована торговая марка Nismo. Вряд ли японская марка изменит вид своего главного логотипа в такой радикальной манере – от современного трехмерного изображения до плоского монохромного. Возможно, новое лого предназначается для электрокаров марки на указанных рынках.



Фото: актуальные логотипы Nissan / Nissan

Но что действительно интересно, так это появление исторического бренда Z. Обозначать свои спортивные модели индексом Z компания Nissan начала в 1969 году с выходом Nissan S30, также известного как Nissan Fairlady Z и Datsun 240Z / 260Z / 280Z. Последнюю модель линейки – Nissan 370Z, сняли с конвейера в прошлом году, не сказав ни слова о замене. Ходили слухи о полном отказе от линейки Z. Однако позже они были опровергнуты самим производителем. А теперь имеем физическое подтверждение.

Фото: изображения новых товарных знаков Nissan из патентных заявок / MotorTrend

Впрочем, западные СМИ видят в монохромных картинках реальную замену для современного логотипа японской марки. И вспоминают, что шильдик Nissan 240Z 1971 года выпуска выглядел почти как современный. Отмечается, что торговые знаки Nissan Z ранее были зарегистрированы в Канаде и Новой Зеландии. Все это указывает, что появление нового Z-спорткара может состояться через год-два. Будем надеяться, что Z останется классическим спортивным купе и не станет очередным электрическим кроссовером, как Ford Mustang.

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