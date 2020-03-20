Для чого призначена нова "іконка" Nissan та стилізована літера Z – поки неясно.

Компанія Nissan зареєструвала два нових товарних знаки, які можуть використовуватись у Великій Британії, Перу, Уругваї, Чилі та Аргентині.

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Наразі Nissan використовує три основних логотипа для своїх автомобілів: Nissan, Infiniti та Datsun, окремо зареєстрована торгова марка Nismo. Навряд чи японська марка змінить вигляд свого головного логотипу в такій радикальній манері – від сучасного тривимірного зображення до плаского монохромного. Можливо, нове лого призначається для електрокарів марки на означених ринках.



Фото: актуальні логотипи марок Nissan / Nissan

Та що справді цікаво, так це поява історичного бренду Z. Позначати свої спортивні моделі індексом Z компанія Nissan почала у 1969 році з виходом Nissan S30, також відомого як Nissan Fairlady Z і Datsun 240Z / 260Z / 280Z. Останню модель лінійки – Nissan 370Z, зняли з конвеєра минулого року, не сказавши жодного слова про заміну. Ходили чутки про повну відмову від лінійки Z. Однак пізніше вони були спростовані самим виробником. А тепер маємо фізичне підтвердження.

Фото: зображення нових товарних знаків Nissan з патентних заявок / MotorTrend

Втім, західні ЗМІ вбачають у монохромних картинках реальну заміну для сучасного логотипу японської марки. І пригадують, що шильдик Nissan 240Z 1971 року випуску виглядав, майже як сучасний. Відзначається, що торгові знаки Nissan Z раніше були зареєстровані в Канаді та Новій Зеландії. Усе це вказує, що поява нового Z-спорткара може відбутись за рік-два. Сподіватимемось, Z залишиться класичним спортивним купе і не стане черговим електричним кросовером, як Ford Mustang.

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