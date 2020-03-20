Фіни обіцяють, що це буде "суперкар з найширшими можливостями для персональних налаштувань".

Фінський стартап Tritium Automotive оголосив про випуск невеликої серії електричних спорткарів з формами Lamborghini і цінником у 1,1 мільйона євро.

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Публічний дебют автомобіля Tritium повинен відбутись у червні на виставці Top Marques в Монако, якщо її не скасують, як інші масові заходи. Назва електрокара поки невідома, однак фірма розкрила деякі технічні подробиці.

Головною особливістю електричного суперкара будуть швидкоз'ємні зовнішні панелі, які при необхідності можна буде замінити на нові. Покупцям обіцяють цілодобовий доступ до складу запчастин і небачену програму персоналізації, яка передбачає вибір оформлення будь-якого елементу екстер'єру.

Фото: електричний спорткар Tritium / Autocar

Потужність силової установки фінського суперкара становить 500 кіловат (680 кінських сил). Ємність батареї невідома, але сайт Caradisiac пише про запас ходу в 300 кілометрів. Тираж Tritium не перевищить 11 екземплярів.

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