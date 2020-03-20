Финны обещают, что это будет "суперкар с самыми широкими возможностями для персональных настроек".

Финский стартап Tritium Automotive объявил о выпуске небольшой серии электрических спорткаров с формами Lamborghini и ценником в 1,1 миллиона евро.

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Публичный дебют автомобиля Tritium должен состояться в июне на выставке Top Marques в Монако, если ее не отменят, как другие массовые мероприятия. Название электрокара пока неизвестно, однако фирма раскрыла некоторые технические подробности.

Главной особенностью электрического суперкара будут быстросъемные внешние панели, которые при необходимости можно будет заменить на новые. Покупателям обещают круглосуточный доступ к складу запчастей и невиданную программу персонализации, которая предусматривает выбор оформления любого элемента экстерьера.

Фото: электрический спорткар Tritium / Autocar

Мощность силовой установки финского суперкара составляет 500 киловатт (680 лошадиных сил). Емкость батареи неизвестна, но сайт Caradisiac пишет о запасе хода в 300 километров. Тираж Tritium не превысит 11 экземпляров.

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