Кажется, существует праздник практически для всего, включая Всемирный день электромобилей – 9 сентября. Nissan отметит это событие, представив электрический вен.

Показанный в коротком тизерном видео коммерческий фургон выглядит как совершенно новая модель, поскольку он имеет современный дизайн с тонкими фарами и, кажется, глухую панель на месте решетки радиатора. Также можно увидеть угловое ветровое стекло, относительно плоскую крышу и значительную площадь остекления.

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Хотя видео неочень показательно, Nissan не новичок в производстве электрических коммерческих микроавтобусов, поскольку еще в 2014 году на европейский рынок вышел фургон e-NV200. А в 2018 году компания представила уже его модернизированный вариант с аккумулятором на 40 кВт-ч и 108-сильным электромотором. Обновленный фургон способен преодолевать на одном заряде 320 километров, а его максимальная скорость составляет 120 км/ч.

О новом фургоне пока известно немного, но новинка Nissan может оказаться версией Renault Kangoo, поскольку компания является частью альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Kangoo был представлен в начале этого года с батареей на 44 кВт-ч и электродвигателем, который производит 101 л. с. мощности и 241 Нм крутящего момента. По циклу WLTP вен имеет запас хода 265 км

Больше о новом вен от Nissan узнаем после официальной премьеры, которая состоится завтра, 9 сентября, во Всемирный день электромобилей.