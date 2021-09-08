Здається, існує свято практично для всього, включи Всесвітній день електромобілів – 9 вересня. Nissan відзначить цю подію, представивши електричний вен.

Показаний у короткому тізерному відео комерційний фургон виглядає, як абсолютно нова модель, оскільки він має сучасний дизайн з тонкими фарами та, здається, глуху панель на місці решітки радіатора. Також можна побачити кутове вітрове скло, відносно плоский дах і значну площу скління.

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Хоча відео не дуже показове, Nissan не новачок у виробництві електричних комерційних мікроавтобусів, оскільки ще у 2014 році на європейський ринок вийшов фургон e-NV200. А у 2018 році компанія представила вже його модернізований варіант з акумулятором на 40 кВт-год та 108-сильним електромотором. Оновлений фургон здатен долати на одному заряді 320 кілометрів, а його максимальна швидкість становить 120 км/год.

Про новий фургон наразі відомо небагато, але новинка Nissan може виявитись версією Renault Kangoo, оскільки компанія є частиною альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

Kangoo був представлений на початку цього року з акумулятором на 44 кВт-год та електродвигуном, який виробляє 101 к.с. потужності та 241 Нм крутного моменту. За циклом WLTP вен має запас ходу 265 км.

Більше про новий вен від Nissan дізнаємось після офіційної прем’єри, яка відбудеться завтра, 9 вересня, у Всесвітній день електромобілів.