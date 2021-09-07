Звісно, серійна модель, якщо вона трапиться, не буде настільки авангардною, як концепт, але сам факт того, що MINI будуватиме мінівени, наразі здається неймовірним.

Ефектний концепт MINI Urbanaut може знайти свій шлях у виробництво. Якщо проєкт отримає зелене світло від BMW Group, футуристичний мінівен може стати на конвеєр щонайменше через п’ять років, оскільки доведеться виконати багато роботи.

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Схоже, позитивні відгуки про концепт Ubranaut змусили керівників групи BMW розглянути можливість випуску серійного мінівена. Олівер Хайлмер, керівник дизайну MINI, заявив виданню Autocar: “З тим, чого ми досягли, BMW зараз вважає, що є шанс на виробництво”.

Дизайнерам та інженерам MINI доведеться попрацювати над втіленням цього концепту в реальність, оскільки на шляху потрібно обійти чимало технічних перешкод. По-перше, Urbanaut не відповідає жодній з нинішніх платформ BMW Group, а також використовує технологію керування з електронним кермом, яка ще не випускається. Однак Олівер Хайлмер заявляє, що “ми ніколи не відмовимося від цього”, а це означає, що вони працюють над можливими рішеннями.

MINI Urbanaut був представлений у цифровому вигляді візуалізації в листопаді 2020 року, а у червні цього року виробник представив фізичну модель. Прототип зберіг усі особливості візуального концепту, включаючи освітлені колеса, величезну площу скління та вітрове скло, яке може підійматися, створюючи щось на зразок балкону, коли автомобіль припаркований.

Фото: концепт MINI Urbanaut / BMW Group

Інтер’єр трансформується в одну з трьох форм: Chil – для відпочинку під час зупинок, Wanderlust – для водіння та автономного режиму руху, а також Vibe з атмосферою вечірки. Салон має поворотне сидіння водія, заднє сидіння, схоже на диван, приладову панель, що перетворюється на ліжко, круглий екран/лампу та невеликий столик. Значна частина матеріалів оздоблення виготовлена з відновлюваних та вторинних матеріалів, включаючи дерево, пробку, поліестер та інноваційний еко-матеріал тенцель (tencel).

Якщо проєкт все ж дійде до серійного виробництва, більшість його химерних конструктивних особливостей поступляться місцем більш традиційним рішенням. При цьому інтер’єр мінівена все ж повинен зберегти здатність трансформуватись, аби максимально використати внутрішній простір машини довжиною 4460 мм.