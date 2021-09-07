Конечно, серийная модель, если она случится, не будет столь авангардной, как концепт, но сам факт того, что MINI будет строить минивэны, пока кажется невероятным.

Эффектный концепт MINI Urbanaut может найти свой путь в производство. Если проект получит зеленый свет от BMW Group, футуристический минивэн может встать на конвейер минимум через пять лет, поскольку придется проделать много работы.

Также интересно: Volkswagen представил крошечный электрокар ID LIFE

Похоже, положительные отзывы о концепте Ubranaut заставили руководителей группы BMW рассмотреть возможность выпуска серийного минивэна. Оливер Хайлмер, руководитель дизайна MINI, заявил изданию Autocar: "С тем, чего мы достигли, BMW сейчас считает, что есть шанс на производство".

Дизайнерам и инженерам MINI придется поработать над воплощением этого концепта в реальность, поскольку на пути нужно обойти немало технических препятствий. Во-первых, Urbanaut не соответствует ни одной из нынешних платформ BMW Group, а также использует технологию управления с электронным рулем, которая еще не выпускается. Однако Оливер Хайлмер заявляет, что "мы никогда не откажемся от этого", а это значит, что они работают над возможными решениями.

MINI Urbanaut был представлен в цифровом виде визуализации в ноябре 2020 года, а в июне этого года производитель представил физическую модель. Прототип сохранил все особенности визуального концепта, включая освещенные колеса, огромную площадь остекления и ветровое стекло, которое может подниматься, создавая что-то вроде балкона, когда автомобиль припаркован.

Фото: концепт MINI Urbanaut / BMW Group

Интерьер трансформируется в одну из трех форм: Chil – для отдыха во время остановок, Wanderlust – для вождения и автономного режима движения, а также Vibe с атмосферой вечеринки. Салон имеет поворотное сиденье водителя, заднее сиденье, похоже на диван, приборную панель, которая превращается в кровать, круглый экран/лампу и небольшой столик. Значительная часть материалов отделки изготовлена ​​из возобновляемых и вторичных материалов, включая дерево, пробку, полиэстер и инновационный эко-материал тенцель (tencel).

Если проект все же дойдет до серийного производства, большинство его причудливых конструктивных особенностей уступят место более традиционным решениям. При этом интерьер минивэна все же должен сохранить способность трансформироваться, чтобы максимально использовать внутреннее пространство машины длиной 4460 мм.