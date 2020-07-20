В мегаполисе должны появиться 50 тысяч зарядных точек.

Такие значительные инвестиции в инфраструктуру являются частью глобального плана по уменьшению вредных выбросов в городе, который включает всестороннюю поддержку электротранспорта. Реализация плана назначена на 2025 год.

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701 миллион из 750 будет потрачен непосредственно на зарядные станции. Дополнительные $48,8 миллиона, полученные от Volkswagen AG в качестве возмещения за дизельгейт, будут потрачены на приобретение электрического городского общественного транспорта и строительство инфраструктуры для него.

Сейчас это крупнейшая инвестиция одного города в развитие электромобильной инфраструктуры. Для сравнения: целый штат Флорида на строительство зарядных станций в городах и на магистралях выделил только 8,6 миллиона долларов.

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