У мегаполісі повинно з'явитись 50 тисяч зарядних точок.

Такі значні інвестиції в інфраструктуру є частиною глобального плану по зменшенню шкідливих викидів у місті, що включає всебічниу підтримку електротранспорту. Реалізація плану призначена на 2025 рік.

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701 мільйон із 750 буде витрачений безпосередньо на зарядні станції. Додаткові $48,8 мільйона, отримані від Volkswagen AG у якості відшкодування за дизельгейт, будуть витрачені на придбання електричного міського громадського транспорту і будівництво інфраструктури для нього.

Наразі це найбільша інвестиція одного міста у розвиток електромобільної інфраструктури. Для порівняння: цілий штат Флоріда на будівництво зарядних станцій у містах та на магістралях виділив лише 8,6 мільйона доларів.

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