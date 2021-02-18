Новый сверхсовременный тестовый центр Nokian Tyres в Испании позволяет круглогодично тестировать летние, всесезонные и зимние шины. Строительство полигона будет завершено в 2021 году, а испытание шин сейчас находится на стадии наращивания. Общая сумма инвестиций оценивается в 60 миллионов евро.

Новый тестовый центр позволяет финской компании круглогодично тестировать шины премиум-класса, специально разработанные для растущих рынков Центральной Европы и США.

Компания Nokian Tyres заложила фундамент тестового центра в мае 2018 года. Площадка в 300 гектаров находится в Санта-Крус-де-ла-Сарса, небольшом городке, что находится примерно в часе езды на юг от столицы Испании Мадрида.

Современный подход к тестированию шин

Главное внимание уделяется летним и всесезонным шинам и шинам с рейтингом высокой скорости. Еще одно направление деятельности тестового центра – работа над круглогодичными характеристиками безопасности каждого продукта, а это значит, что на объекте будут тестироваться также зимние шины.

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Жемчужина тестового центра – 7-километровый высокоскоростной овальный трек, который позволяет проводить испытания на скорости до 300 км/ч и выше. Овальный трек будет проходить вокруг нескольких тестовых дорожек, предназначенных для изучения свойств управляемости, торможения и аквапланирования шин на мокром и сухом покрытии. Данные мощности также будут использоваться для других тестирований шин, в частности классификации уровня шума и сцепления с мокрым покрытием.

"Жаркая погода позволяет нам тестировать свои шины в разных условиях. Сильный снегопад в январе был неожиданностью, однако он идеально подходит к нашему лозунгу: мы производим шины для экстремальных условий, то ли это снег, то ли ливень, то ли жара”, – говорит Йоуни Кайнулайнен, менеджер по испытаниям компании Nokian Tyres.

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Кроме тестового центра, на объекте также будет размещен Центр для посетителей, где в будущем будут проводиться запуски новых продуктов, а также внутренние и внешние тренинги. Чтобы отметить скандинавское наследие компании, Центр для посетителей будет иметь традиционную деревянную финскую сауну.

Новый тестовый центр станет третьим таким объектом компании Nokian Tyres. Он дополнит уже существующую испытательную сеть компании, состоящую из площадки в 700 гектаров в Ивало, Финляндия и объекта в г. Нокиа неподалеку от финской штаб-квартиры.

Исследование новых экологических сырьевых материалов в тестовом центре

Одним из направлений исследования компании Nokian Tyres является каучуконосное растение гваюла, потенциальный источник сырья для шин. Вместе с местными университетами и партнерами по сотрудничеству компания Nokian Tyres участвует в ее выращивании и изучении как одного из возможных источников высококачественного натурального каучука. Плантацией управляют местные фермеры.

"Гваюла – это растение, которое является источником естественного латекса. Его можно добывать для производства некоторых необходимых резиновых смесей для шин. Мы изучаем способность этого растения адаптироваться к климату центральной Испании с целью в дальнейшем выращивать его в промышленных масштабах. Сейчас результаты очень многообещающие", – объясняет Дэниел Родригес.

Компания также содержит 25 гектаров земель с целью охраны дикой природы. Сюда входит строительство гнездовых домов для ястребов и сов и сооружение водных элементов для птиц, за которыми будет вестись наблюдение в течение следующих 3 лет.