Новий надсучасний тестовий центр Nokian Tyres в Іспанії дозволяє цілорічно тестувати літні, всесезонні та зимові шини. Будівництво полігону буде завершено в 2021 році, а випробування шин зараз перебуває на стадії нарощування. Загальна сума інвестицій оцінюється у 60 мільйонів євро.

Новий тестовий центр дозволяє фінській компанії цілорічно тестувати шини преміум-класу, спеціально розроблені для зростаючих ринків Центральної Європи та США.

Компанія Nokian Tyres заклала фундамент тестового центру у травні 2018 року. Майданчик площею в 300 гектарів знаходиться в Санта-Крус-де-ла-Сарса, невеликому містечку, що знаходиться приблизно за годину їзди на південь від столиці Іспанії Мадриду.

Cучасний підхід до тестування шин

Головна увага приділяється літнім та всесезонним шинам та шинам з рейтингом високої швидкості. Ще одним напрямком діяльності тестового центру є робота над цілорічними характеристиками безпеки кожного продукту, а це означає, що на об'єкті будуть тестуватися також зимові шини.

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Перлиною тестового центру є 7-кілометровий високошвидкісний овальний трек, який дозволяє проводити випробування на швидкості до 300 км/год і вище. Овальний трек проходитиме довкола кількох тестових доріжок, призначених для вивчення властивостей керованості, гальмування та аквапланування шин на мокрому та сухому покритті. Дані потужності також будуть використовуватися для затверджувальних тестувань шин, зокрема класифікації рівня шуму і зчеплення з мокрим покриттям.

“Спекотна погода дозволяє нам тестувати свої шини в різних умовах. Сильний снігопад у січні був несподіванкою, однак він ідеально пасує до нашого гасла: ми виробляємо шини для екстремальних умов, чи то сніг, чи то злива, чи то спека”, - каже Йоуні Кайнулайнен, менеджер з випробувань компанії Nokian Tyres.

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Окрім тестового центру, на об’єкті також буде розміщений Центр для відвідувачів, де в майбутньому будуть проводитися запуски нових продуктів, а також внутрішні та зовнішні тренінги. Щоб відзначити скандинавську спадщину компанії, Центр для відвідувачів матиме традиційну дерев'яну фінську сауну.

Новий тестовий центр стане третім таким об’єктом компанії Nokian Tyres. Він доповнить вже існуючу випробувальну мережу компанії, що складається з майданчика в 700 гектарів в Івало, Фінляндія та об’єкту в м.Нокіа неподалік від фінської штаб-квартири.

Дослідження нових екологічних сировинних матеріалів у тестовому центрі

Одним з напрямків дослідження компанії Nokian Tyres є каучуконосна рослина гваюла, потенційне джерело сировини для шин. Разом з місцевими університетами та партнерами по співпраці компанія Nokian Tyres бере участь у її вирощуванні та вивченні як одного з можливих джерел високоякісного натурального каучуку. Плантацією керують місцеві фермери.

“Гваюла - це така рослина, що є джерелом природного латексу. Його можна видобувати для виробництва деяких необхідних гумових сумішей для шин. Ми вивчаємо здатність цієї рослини адаптуватися до клімату центральної Іспанії з метою в подальшому вирощувати її у промислових масштабах. Наразі результати дуже багатообіцяючі”, – пояснює Деніел Родрігес.

Компанія також утримує 25 гектарів земель з метою охорони дикої природи. Сюди входить будівництво гніздових будинків для яструбів і сов та спорудження водних елементів для птахів, за якими вестиметься спостереження протягом наступних 3 років.