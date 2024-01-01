Новая почта закупает электровелосипеды, потому что пешком курьеры ходят долго

Сначала легкомоторную технику получат службы курьерской доставки в Киеве, Днепре, Львове и Одессе.

Как сообщает Новая почта на своей странице в Telegram-канале, вскоре планируется масштабировать этот проект по всей Украине.

Причина для принятия такого решения весомая: мониторинг показал, что больше всего времени пешие курьеры тратят именно на передвижение между точками доставки.

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Тестовый период использования электробайков в центре Киева оказался результативным. Курьеры также остались довольны.

Благодаря электровелосипедам пешие курьеры доставляют посылки на 25% быстрее. После получения такого результата Новая почта закупила первую партию аккумуляторных веломашин для упомянутых четырех городов.

В основном это двухколесные е-байки с грузовым багажником. Фото: Новая почта

В официальном сообщении модель и производитель электрических велосипедов не упоминаются. Речь идет лишь о том, что аккумуляторный байк на одной зарядке может преодолеть до 70 километров. Обычно такого потенциала хватит на полторы-две смены.

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Байк имеет устойчивые и маневренные 18-дюймовые мотоциклетные колеса, благодаря чему он адаптирован для использования в любую погоду, в том числе и заснеженную. Также здесь есть просторный багажник для удобной перевозки посылок.